Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
02 Mayıs 2025 Cuma, 09:26
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Mayıs 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 39 TL

Çeyrek altın: 6 bin 754 TL

Cumhuriyet altını: 26 bin 917 TL

Ons altın: 3 bin 255 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 510 TL

Tam altın: 26 bin 444 TL

Gremse altın: 66 bin 314 TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler