2022 yılından itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelerinden farklı illerde eğitim gören öğrencilere ulaşım desteği sağlamaktadır. Peki, 2025 ulaşım desteği başvuruları başladı mı? Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? Ulaşım desteği şartları nedir? İşte, ayrıntılar...

2025 ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ulaşım desteği başvuruları 2025 yılında da devam edecek olup, başvurular öğrenci veya aileleri tarafından ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.

2025 ULA ŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Ailelerinden farklı illerde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri, yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez ulaşım desteğinden yararlanabiliyor; söz konusu destek ise tek yön için 1.900 TL olarak belirlendi.

ULAŞIM DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi bulunan ancak hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte birinden (5.667,37 TL) az olan hanelerden, Mütevelli Heyeti kararıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen; Türkiye sınırları içinde, ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden ve 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrenciler, kimlik belgesi, öğrenci belgesi ve bilet ile başvurarak ulaşım desteğinden faydalanabilir.