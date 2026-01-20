2025 yılında, ortalama prim yüzde 4.2 düşerken ödeme yüzde 23 yükseldi: ‘Yeşil’de hasar çoğaldı

Yurtdışına çıkan araçlara sigorta olanağı sunan uluslararası motorlu taşıt sigortasıyla (yeşil kart) ilgili 2025 yılı sonuçları, bu branştaki hasar ödemelerinin arttığına işaret etti.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) yayımladığı yeşil kart verilerine göre 2025 yılında, 2024’e kıyasla poliçesi sayısı yüzde 6.9 artışla 266 bin 838 adet, net toplam prim üretimi yüzde 2.4 artışla 49.3 milyon Avro oldu. Dosya başına ortalama prim ise yüzde 4.2 düşüşle 185 Avro’da kaldı. Buna karşın, yine yıllık bazda ödeme yapılan hasar dosyası sayısı yüzde 7.4 düşüşle 5 bin 331 adet, toplam ödeme tutarı yüzde 13.9 artışla 30.5 milyon Avro oldu. Ortalama hasar ödemesi de yüzde 23 artışla 5 bin 729 Avro’ya ulaştı. Bu kapsamda, dosya başına ortalama primin en yüksek olduğu ay 247 Avro ile şubat, ortalama hasarın en yüksek olduğu ay ise 8 bin 624 Avro ile temmuz.

ALMANYA İLK SIRADA

Yine verilere göre poliçe adedi bazında ilk sırada yüzde 64.7 payla otomobiller yer alırken toplam prim üretimi açısından ilk sırada yüzde 61.2 payla çekiciler var. Ödenen tazminatlar açısından da ilk sırada hasar dosyası adedinde yüzde 88.2, ödeme miktarında yüzde 89.6 payla çekiciler bulunuyor. Ayrıca yıllık hasar ödemelerinin ülke dağılımına bakıldığında ise 11.5 milyon Avro ile Almanya’nın ilk sırada olduğu görülüyor. Bu ülkeyi 4.4 milyon Avro ile Bulgaristan, 2.6 milyon Avro ile İngiltere, 2.4 milyon Avro ile Romanya, 1.3 milyon Avro ile İtalya izliyor. Öte yandan, yeşil kart kapsamında muallak hasar ödemeleri için 3 bin 80 dosyayla ilgili 33 milyon Avro ayrıldı. Dosya başına ortalama da 10 bin 704 Avro olarak kayıtlara geçti.