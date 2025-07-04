TÜİK'in Temmuz'un 3'ünde açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ardından Ocak ayına değin hesaplara geçecek emekli maaşları kesinleşti. Peki, 2025 zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar?





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Ocak zammıyla beraber SSK-Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve böylece en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselmişti.

Emekli maaş zam oranı yüzde 16,67 oldu. TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 3 Temmuz günü yapılan toplantı ardından en düşük emekli maaşının da 16 bin 881 TL olduğunu paylaştı.