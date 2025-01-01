2025'in ekonomi ajandası: Memur ve emeklilerin gözü 3 Ocak'ta

Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:12

Güncelleme: 01.01.2025 - 14:12

Ekonomi yönetimi, 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu dönemde 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta aralık ayı ve 2024 yılı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da netleşmiş olacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Peki ilk gününe girdiğimiz 2025 yılının ekonomi ajandasında neler var? Bu yılın ekonomik takviminden önemli başlıklar şu şekilde:

2024 YILI BÜYÜME VERİSİ 28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, 2024 yılına ilişkin büyüme verisini 28 Şubat'ta açıklayacak. Son açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti. 2025 yılın ilk üç çeyreğine dair büyüme verileri ise 30 Mayıs, 1 Eylül ve 1 Aralık tarihlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. OVP'ye göre, 2024 sonunda büyümenin yüzde 3,5, 2025'te ise yüzde 4 olması bekleniyor.

Program süresince istihdamın yıllık ortalama 758 bin kişi artması bekleniyor. 2025'te işsizlik oranının yüzde 9,6 olması hedefleniyor.

PPK BU YIL 8 KEZ TOPLANACAK

TCMB takvimine göre, bu yıl 12 yerine 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, PPK toplantılarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta gerçekleştirecek. Piyasalar, PPK sonrasında açıklanan faiz oranını ve mesajları yakından takip edecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 7 Şubat, 22 Mayıs, 14 Ağustos ve 7 Kasım tarihlerinde Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.

YILIN SONUNA DOĞRU OVP VE BÜTÇE ÇALIŞMALARI ÖNE ÇIKACAK

Yılın ikinci yarısından itibaren 2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Program ile küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler ışığında belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar ortaya konulacak.

OVP ve Orta Vadeli Mali Plan'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kamu idarelerinin bütçe teklifleri ve yatırım programı çalışmaları hız kazanacak.

Bütçenin, ilgili yasal düzenleme çerçevesinde, en geç 17 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin, TBMM Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçesi görüşülecek.

Bütçe maratonu TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından sona erecek.