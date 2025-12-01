Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan kritik sürece çevrildi. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026 yılı asgari ücretinin de Aralık ayının son haftasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmen açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor.

Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor.

Buna göre; 2026 asgari ücret zam toplantılarının aralık ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.