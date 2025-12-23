Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısında asgari ücreti açıkladı. Buna göre 2026 için uygulanacak asgari ücret belli oldu. Yurttaşlar asgari ücretin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Asgari ücret belli oldu mu?

2026 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2026 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücret 28 bin 75 lira oldu.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Asgari ücret yüzde 27 oranında artırıldı.