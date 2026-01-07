Bireysel Emeklilik Sistemi’ni (BES) ilgilendiren kritik değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 2026 BES devlet katkısı ne kadar oldu? Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde kaç oldu?

2026 BES DEVLET KATKISI NE KADAR OLDU?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 1’inci maddesi uyarınca, işveren tarafından katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına Türk lirası cinsinden yapılan katkı paylarına uygulanacak devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Aynı Kanun’un ek 2’nci maddesi kapsamında ise cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 Türk lirası olarak tespit edildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği ve karar hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği bildirildi.