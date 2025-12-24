2026'da en çok hangi yatırım aracı kazandıracak? Dev varlık yönetim şirketinden yeni tahmin!

Varlık yönetim şirketi VanEck’in Çok Varlıklı Çözümler Bölümü Başkanı David Schassler, Bitcoin’in 2026 yılında güçlü bir toparlanma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Schassler, Bitcoin’de bu yıl görülen zayıf seyrin temel nedenleri arasında düşük risk iştahı ve sıkı likidite koşullarının öne çıktığını ifade etti.

Bitcoin, 2025 yılında altın ve Nasdaq 100 endeksinin gerisinde kalarak yatırımcı beklentilerini karşılayamadı. Kripto para yıllık performans açısından Nasdaq 100 endeksine kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha düşük bir getiri sağladı. Schassler’e göre bu görünüm, Bitcoin’i 2026 yılında en yüksek getiri potansiyeline sahip varlıklardan biri haline getiriyor.

LİKİDİTE VE PARA ARZI VURGUSU

VanEck yöneticisi, artan para arzı ve likidite koşullarının yeniden genişlemeye başlamasının Bitcoin için destekleyici bir zemin oluşturacağını savundu. Schassler, gelecekte kamu harcamaları ve siyasi hedeflerin finansmanında para basımının daha fazla öne çıkacağını, bunun da yatırımcıları altın ve Bitcoin gibi sınırlı arzı olan değer saklama araçlarına yönelteceğini dile getirdi.

VanEck ekibinin Bitcoin alımlarını sürdürdüğü de aktarıldı.

ALTIN İÇİN YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Schassler, altının bu yıl sergilediği güçlü performansa dikkat çekti. Schassler, 2026 yılında da bu yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesini görebileceğini öngören Schassler, “Altın bu yıl başlıca varlıklar arasında en güçlü performans gösterenlerden biri oldu ve bu ivmenin sürmesini bekliyoruz” dedi.