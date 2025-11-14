2026 Emekliye seyyanen zam artışı yapılacak mı? Emekliye seyyanen zam artışı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı, bu yıl Temmuz ayında yapılan artışla birlikte 16 bin 881 liraya yükseldi. Merkez Bankası raporunda 2025 yılı sonu için son belirlenen yıllık enflasyon tahmini %31-33 oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10.25 zammı garantiledi. Peki, Emekliye seyyanen zam artışı 2026 yapılacak mı? Emekliye seyyanen zam artışı ne kadar olacak?

2026 EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Sosyal medyada ve bazı platformlarda gündeme gelen seyyanen zam artışına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. SSK, Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyona göre maaşlarına yüzde 10.25 artış yapılacak. Merkez Bankasının yüzde 32’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 13,50 olacak. Mevcut olarak en düşük emekli maaşı 18 bin 611 lira olarak ödenirken yıl sonu tahminine göre en düşük emekli aylığı 19 bin 159 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİSİNE TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE YAPILACAK

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları belirlenirken enflasyon ve toplu sözleşme dikkate alınıyor. 4 aylık enflasyon verisine göre memur emeklisinin şimdiden kesinleşen zam oranı yüzde 16.5 oldu. Merkez Bankası yıl sonu tahminine göre ise zam oranı yüzde 19’a ulaşacak ve en düşük memur maaşı 26 bin 977 liraya ulaşacak.