2026 Haziran ayı enflasyonu açıklandı: TÜİK enflasyonu ne kadar açıkladı? Enflasyon beklentileri ne yöndeydi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Peki, TÜİK enflasyonu ne kadar açıkladı? Enflasyon beklentileri ne yöndeydi?

2026 HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, haziran ayında enflasyon 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak hesaplandı.

ENAG ENFLASYONU NE KADAR AÇIKLADI?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 51,49 olarak hesaplandı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans anketine göre haziran ayında TÜFE’nin aylık yüzde 1,04, yıllık ise yüzde 32,17 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu.