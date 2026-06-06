Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Haziran ayı kira artış oranı da netleşti. Peki, 2026 Haziran kira artış oranı zammı yüzde kaç? Haziran ayı TÜFE kira artış oranı ne kadar?

2026 HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Zam oranı yüzde 32,24 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

MAYIS ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK'in resmi takvimine göre; Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.