Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2025 (TÜFE)' bültenini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte ocak ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. Peki, 2026 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralar kaç TL olacak?

2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,89, yıllık ise yüzde 30,89 arttı.

KİRALAR KAÇ TL OLACAK?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları: