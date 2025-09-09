Ağustos ayı enflasyon verileri, memur toplu sözleşme zammı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026-2027 enflasyon hedefleri açıklandı. Peki, 2026 Ocak ayında memur ve emekli yüzde kaç zam alacak? 2026 Ocak olası zam oranı ne?

EMEKLİ MAAŞLARINDA ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Temmuz ağustosu kapsayan iki aylık dönemde enflasyon yüzde 4,14 çıktığı için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında şimdiden yüzde 4,14 oranında enflasyon farkı doğdu.

ENFLASYON FARKI MEMUR MAAŞLARINI ETKİLEMEDİ

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’lik kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. İki aylık enflasyon yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammının altında kaldığı için memur maaşları ve emekli memur aylıkları bakımından henüz enflasyon farkı doğmadı.

2026 OCAK AYINDA MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına zam yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyonun 5 puanlık toplu sözleşme zammını aşan kısmı yansıtılacak. Bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki zam uygulanacak. Hesaplanan tutara taban aylığa yapılan 1000 TL tutarındaki zam eklenecek. Taban aylığa yapılan 1000 TL zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranda yansıyacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına yapılan zam oranında artacak.

2026 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre SSK ve BAĞ-KUR’lular ile ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 sonrasında başlayanların emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam yüzde 7,14 ile 10,57 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 11,16 oranında artış yapılacak.

EMEKLİ MEMUR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılacak zam ise Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 13,26 ile yüzde 16,89 arasında olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre ise memurların ve emekli memurların maaş zam oranı yüzde 17,52’ye ulaşacak. Memurların bu şekilde hesaplanacak maaş zamlarına ayrıca brüt 1000 TL taban aylığı zammı eklenecek. Taban aylığında gelir vergisi, damga vergisi ve emekli keseneği düşüldükten sonra kalan tutar memura ödeniyor. Taban aylığına yapılan 1000 TL’lik artışın maaşı düşük memurlara yaklaşık 850 TL katkısı olacak.