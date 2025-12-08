Emekliler ‘’SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?’’ sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her altı ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. Peki, 2026 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Aralık ayı enflasyonu % 1 olarak açıklanırsa emeklinin alacağı zam oranı % 12,31 olacak.

% 1,5 olursa 12,87, % 2 olursa % 13,42 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 5 aylık zam farkı olan 11.2 oranında artırıldığında 18 bin 772 TL oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığının 19 bin TL’yi geçmesi bekleniyor.