Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası pek çok kişi pasaport ücretlerini merak etti. Peki, 2026 pasaport ücreti ne kadar? Pasaport defter ücreti ne kadar? 6 aylık, 1, 2 ve 3 yıllık pasaport ücretleri

2026 PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

6 aylık pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.065 TL

3+ yıllık pasaport: 14.146 TL

2026 YILINDA PASAPORT DEFTERİ BEDELİ NE KADAR OLDU?

Pasaport defter bedeli 1.424 TL oldu.