10.12.2025 10:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltında: İsimler belli oldu!

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler de netleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında dün akşam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Şüphelilerin bugün Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanacağını öğrenildi. Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler de netleşti.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

  • Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)
  • Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)
  • Ufuk Tetik
  • Gizem Aybaktı
  • Ebru Gülan
  • Mustafa Manaz
  • Dilara Yıldız
  • Buse Öztay
