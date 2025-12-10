Mehmet Akif Ersoy dahil 8 kişi 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltında: İsimler belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında dün akşam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Şüphelilerin bugün Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanacağını öğrenildi. Ersoy ile birlikte gözaltına alınan isimler de netleşti.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
- Mehmet Akif Ersoy (Habertürk Spikeri)
- Elif Kılınç (Habertürk Dış Haberler Editörü)
- Ufuk Tetik
- Gizem Aybaktı
- Ebru Gülan
- Mustafa Manaz
- Dilara Yıldız
- Buse Öztay