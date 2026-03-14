Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki, 2026 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman? Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2026 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesi yatırılacağını açıkladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarının da 14 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, NE KADAR OLUR?

Emekli maaşlarına yapılan yıl başı artışlarının ardından, ikramiyeler için de artış beklentisi oluştu. Yapılan tahminler ile bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl 4.000 TL olan tutarda son açıklamalar çerçevesinde bu yıl artış öngörülmüyor.