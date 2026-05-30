Milyonlarca hak sahibinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek olan Temmuz 2026 emekli zammı dönemi için geri sayım başladı. Peki, 2026 SSK BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak? SSK BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

2026 MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.

2026 TEMMUZ SSK BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz 2026’da yapılacak maaş zammına çevrildi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Mayıs ayı sonuçlarına göre, Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, Haziran ayı beklentisi ise yüzde 1,52 olarak açıklandı. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, 5 aylık kesinleşen emekli zam oranı yüzde 16,81’e ulaşırken, Haziran verilerinin de eklenmesiyle Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak toplam zam oranının yüzde 18,58’i bulması bekleniyor.

Yüzde 18,58'lik bu artışın, yıl başında 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırına da yansıması durumunda, taban aylığın Temmuz ayı itibarıyla en az 23 bin 716 TL seviyesine yükselmesi ihtimali masaya geldi.