Temmuz ayı ev ve iş yerleri için kira zam oranı belli oldu. Peki, 2026 Temmuz ayı ev ve iş yerleri ne kadar oldu? Ev ve iş yerleri kira oranına ne kadar zam geldi?

2026 TEMMUZ EV VE İŞ YERİ KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,99 oranında, yıllık ise yüzde 32,11 oranında arttı. Temmuz ayı kira zam oranı da yüzde 32,03 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,03 oldu.

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 32,03 zam yapılacak.