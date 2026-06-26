2026 yılı Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur 6 ay enflasyon farkıyla alacağı zam oranını hesaplıyor. Peki, 2026 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 TEMMUZ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda Hazine desteğiyle birlikte 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni tahminler formüle edildi. Kök maaşı ek ödemeler dahil 16.920 TL’nin altında kalan milyonlarca emekli için enflasyon oranında bir artış planlanıyor.

Eğer beklentiler dahilindeki artış yasalaşırsa, en düşük emekli aylığının 23.640 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNLERİ NE?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılda iki kez aldığı zam oranı, doğrudan 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek olan bu orana dair ilk güçlü sinyaller geldi.

Merkez Bankası verilerine göre yılın ilk yarısında enflasyonun %18,20 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu veri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında %18 ile %20 bandında bir artış yapılması bekleniyor.