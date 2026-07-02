Milyonlarca kiracı, iş yeri ve ev sahibinin kira zammı, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine göre şekilleniyor. Peki, 2026 Temmuz Kira artış zammı ne kadar? Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.

2026 HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,24, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,96 yükseldi. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,71, Yİ-ÜFE yüzde 2,75 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,61 yükseliş kaydetti. Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 14,04, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 28,93 artış oldu. Mayıs enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,24 olarak belirlendi.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.