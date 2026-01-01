2026 vergileri resmileşti: MTV, pasaport ve ehliyet ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

2026 YILINDA UYGULANACAK VERGİ VE HARÇLAR AÇIKLANDI

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar belli oldu. 2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşmişti.

Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda bazı vergi ve harçlar artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere çeşitli tarifeler ile mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu had ve tutarlar Yeniden Değerleme Oranı esas alınarak artırıldı.

2026 GELİR VERGİSİ TARİFESİ NETLEŞTİ

Yayımlanan tebliğle 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre;

Birinci dilim 158 bin liradan 190 bin liraya,

İkinci dilim 330 bin liradan 400 bin liraya,

Üçüncü dilim 800 bin liradan 1 milyon liraya,

Dördüncü dilim ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.

Ücret geliri elde edenlerde üçüncü dilim için uygulanan tutar 1 milyon 200 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya yükseltildi. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarifeyle, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst vergi dilimlerine girecek.

Ayrıca günlük 240 lira olan yemek parası istisna tutarı 300 liraya, 126 lira olan yol parası istisna tutarı ise 158 liraya çıkarıldı.

İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARI ARTIRILDI

Gelir vergisinde, kazanç unsurları itibarıyla çok sayıda mükellefin yararlandığı istisna ve indirim tutarları da Yeniden Değerleme Oranı kapsamında artırıldı.

Buna göre;

Kira gelirlerindeki 47 bin liralık istisna tutarı 58 bin liraya,

Değer artış kazançlarındaki 120 bin liralık istisna tutarı 150 bin liraya,

Arızi kazançlardaki 280 bin liralık istisna tutarı 350 bin liraya çıkarıldı.

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verme sınırı 22 bin lira oldu.

BİNEK OTOMOBİLLERDE GİDER SINIRLARI YÜKSELTİLDİ

Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirilebilecek tutarlar da artırıldı. Buna göre aylık kira bedeli için uygulanabilecek gider sınırı 37 bin liradan 46 bin liraya çıkarıldı. Amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı ise 2 milyon 100 bin liradan 2 milyon 600 bin liraya yükseltildi.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları da Yeniden Değerleme Oranı kapsamında artırıldı. Engellilik derecesine göre aylık 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 3 bin, 7 bin ve 12 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026’dan itibaren 2 milyon 873 bin 900 liraya yükseltildi.

VERASET, ESNAF VE DİĞER MUAFİYETLER

Vergiden muaf esnaflık kapsamında uygulanan 1 milyon 580 bin liralık limit, Yeniden Değerleme Oranı’yla 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.

Uyumlu mükellefler için uygulanan 5 puanlık vergi indirimi kapsamında yararlanılabilecek tutarın üst sınırı 9,9 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltildi.

Veraset ve İntikal Vergisi’nde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 2 milyon 907 bin 136 lira, ivazsız intikaller ve ikramiyelerde uygulanan istisna tutarı ise 66 bin 935 lira oldu.

MTV, HARÇ VE CEZALARDA YENİ TUTARLAR

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 yılı için yüzde 18,95 oranında artırıldı.

1 yıllık pasaport harcı: 4 bin 103 lira

3 yıllık pasaport harcı: 9 bin 516 lira

3 yıldan uzun süreli pasaport harcı: 13 bin 410,40 lira

2026’da A sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 239,9 lira, B sınıfı sürücü belgesi harcı 6 bin 754,60 lira olarak uygulanacak.

Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen telefonlar için harç bedeli 54 bin 258 liraya yükseldi.

Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 18,95 oranında artırıldı. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespitte 17 bin lira oldu. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi 700 lira, yurtdışına çıkış harcı ise 1.250 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri de Resmi Gazete’de yayımlandı.