212 bin kişinin gözü kulağı bu haberde

Maaş promosyonu Adalet Bakanlığı 2025 sürecinde gözler Bakanlık açıklamasına çevrilmiş durumda... 2022 yılındaki Vakıfbank'ın kazandığı ihalede kişi başına 25.000 TL olarak belirlenen tutar, artan enflasyon ve maaş artışları karşısında yetersiz kalmıştı.

212 bin 550 çalışanı kapsayan yeni ihale sürecinde, 18 Ağustos 2025'te gerçekleştirilen ilk teklif toplama aşamasında en yüksek rakam 90.000 TL ile Vakıfbank'tan geldi ancak bu teklif reddedildi ve ihale eylül ayı ortalarına ertelendi.

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi promosyon sürecine tepki gösterdi. Promosyon ihalesinin yılan hikayesine döndüğünü belirten Hamzaçebi, "Süresi biten ve 2025’in Eylül ayından sonra yenilenmesi gereken banka promosyon ihalesi 18 Ağustos 2025’de yapılan ihalede sözleşmesi biten banka Vakıfbank 90 bin lira olarak en yüksek teklifi vermiştir. Aradan geçen zaman zarfında bakanlık çalışanlarının beklentilerinin çok altında kalan bu rakam için ihale ne iptal edildi ne de yenilendi. Maaş ödemesine birkaç gün kala halen daha belirsizlik sürüyor" dedi.

"DAHA YÜKSEK OLACAKTI"

Yıllardır TÜİK’in 'talimatlı uydurulmuş enflasyon oranları' ile memur maaşlarının yıldan yıla çok düşük kalarak eriyip gittiğini ifade eden Hamzaçebi, "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun açıkladığı en son yoksulluk sınırı rakamı 88 bin lirayı geçti. Bizler kamu çalışanları olarak promosyon tutarının her yıl için en az güncel yoksulluk sınırının üstünde olmasını istiyoruz. Promosyon tutarı 3 yıl için en az 270 bin lira olmalı. Maaşlarımız gerçek enflasyonun oranında belirlense ve ekonomik büyümeden payımızı alabilseydik yoksulluk sınırının çok üzerinde maaş almış olacaktık. Dolayısıyla promosyon tutarı da yüksek olacaktı" diye konuştu.

"AÇLIK VE YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLİYOR"

Son günlerde yapılan banka promosyon anlaşmalarında belirlenen tutarların 3 yıl öncesinin çok gerisinde kalmaya başladığını söyleyen Hamzaçebi, "Adalet Bakanlığında 2022’nin Ağustos ayında 3 yıl için yapılan promosyon anlaşması sırasında 10 bin125 lira maaş alan bir memur 25 bin lira promosyon almıştı. Aynı memur Ağustos 2025’de 63 bin 274 lira maaş almaktadır. 3 yıl öncesine bile oranlama yaparsak promosyon tutarının en az 150 bin civarında olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi son olarak şunları söyledi: "Kamu kurumları devlet bankaları tarafından parsellenmiş, gerçek bir ihale süreci ortada yok. Özel bankaların önü kesiliyor. 3 yıl önceki rakamlar ile bugünkü rakamları karşılaştırdığımızda hükümetin memuru daha da fakirleştirmek için uyguladığı yandaş sendikalar ile oynanan Toplu Sözleşme tiyatrosu sonucu belirlenen düşük zam oranları, vergi, faiz, gelir transferi, bütçe, talimatla uydurulmuş TÜİK’in enflasyon oranı politikalarına düşük banka promosyonlarının da eklendiğini görmekteyiz. Memur ve çalışan her yerden kuşatılarak açlık ve yoksulluğa mahkum ediliyor. Bizden kesip başka kurum ve kişilere aktarma yapılıyor. Adalet Bakanlığına sesleniyoruz. Adil ve şeffaf olun. Hakkımızı verin. "