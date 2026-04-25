Küresel piyasalardaki arz-talep dengesizliği ve brent petroldeki sert hareketler, Türkiye’deki pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, 25 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları ne kadar? Motorine ne kadar indirim geldi?
MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ!
Küresel petrol piyasasındaki düşüş eğilimi, iç piyasada motorin fiyatlarına yansıdı. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 2,33 TL indirim uygulandı
25 NİSAN 2026 AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
- İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 62.76 TL
- İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 69.35 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı 34.99 TL
- İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 62.62 TL
- İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 69.21 TL
- İstanbul Anadolu Yakası LPG fiyatı 34.39 TL
- Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.73 TL
- Ankara'da motorin litre fiyatı: 70.47 TL
- Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL
- İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.01 TL
- İzmir’de motorin litre fiyatı: 70.75 TL
- İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.79 TL