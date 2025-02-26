26 Şubat 2025 serbest piyasada döviz fiyatları: Dolar, Euro...

Serbest piyasada döviz fiyatları ne kadar? Dolar kaç liradan işlem görüyor? Euro kaç liradan işlem görüyor?

26 Şubat 2025 serbest piyasada döviz fiyatları: Dolar, Euro...
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:59

İstanbul Kapalıçarşı’da 36,4590 liradan alınan dolar 36,4610 liradan, 38,2860 liradan alınan Euro ise 38,2880 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 36,46 liradan, Euro ise 38,28 liradan satılmıştı.


Etiketler: #dolar #euro #döviz

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