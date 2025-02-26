26 Şubat 2025 serbest piyasada döviz fiyatları: Dolar, Euro...
Serbest piyasada döviz fiyatları ne kadar? Dolar kaç liradan işlem görüyor? Euro kaç liradan işlem görüyor?
İstanbul Kapalıçarşı’da 36,4590 liradan alınan dolar 36,4610 liradan, 38,2860 liradan alınan Euro ise 38,2880 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 36,46 liradan, Euro ise 38,28 liradan satılmıştı.
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