Uzmanlardan dolar/TL tahmini: Yıl ortasında o seviyeyi görecek!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:15

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:15

Dolar/TL, 36,40 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervlerini 71,5 milyar dolara çıkararak tarihi zirveye ulaştı. Uzmanlar, 2025 yılı ortası için dolar/TL kuruna dair tahminlerini paylaşırken, farklı senaryolara dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİM SÜRECİ ETKİLİ OLACAK

Global Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Banu Kıvcı Tokalı, TCMB'nin faiz indirim sürecinin enflasyonla birlikte yürütülmesinin döviz kuruna etkisinin sınırlı kalacağını belirtti. Tokalı, dolar/TL'nin 36,00-38,00 TL bandında hareket etmesini beklediklerini ifade etti.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER DOLAR/TL’Yİ ETKİLEYECEK

TEB Yatırım Araştırma Direktörü İbrahim Usul, ABD Doları Endeksi (DXY) ve küresel ekonomik belirsizliklerin dolar/TL üzerinde önemli etkiler yaratmaya devam edeceğini söyledi. Usul, yılın ilk yarısında dolar/TL’nin 36,00-38,00 TL arasında dalgalanmasını öngördüklerini belirtti.

ENFLASYON VE KÜRESEL PİYASALAR KURDA BASKI YAPABİLİR

Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan, faiz indirim döngüsünün kurda stabiliteyi sağlasa da küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelerin dolar/TL üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti. Bircan, 2025 yılı için dolar/TL’nin yılın ilk yarısını 36,00-38,00 bandında tamamlayacağı tahmininde bulundu.

TCMB'NİN POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Integral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, dolar/TL'deki yatay eğilimin devam edeceğini öngörüyor. Yalçınkaya Özer, yılın ilk yarısında 36,00-38,00 TL arasında hareket beklerken, enflasyonun olumlu seyretmesinin kur üzerinde stabilite sağlayabileceğini söyledi.

İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Bıkmaz, TL’nin reel değerlenme dinamiklerinin 2025 yılında da süreceğini belirterek, dolar/TL’nin yılın ilk yarısında 39,00-40,00 seviyelerine ulaşabileceğini söyledi.

KÜRESEL EKONOMİ KURUN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

ALB Yatırım Araştırma Departmanı, TCMB’nin faiz indirimi politikası ve küresel ekonomik belirsizliklerin dolar/TL kuru üzerinde etkili olacağını öngörüyor. İyi senaryoda, ekonomik reformlar ve yabancı yatırımların artışı TL’nin değer kaybını sınırlayabilirken, kötü senaryoda ise dolar/TL’nin 36,00-38,00 bandında yükselmesi bekleniyor.