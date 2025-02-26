Apple'dan iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için 1 milyar dolarlık yatırım

Yayınlanma: 26.02.2025 - 08:31

Güncelleme: 26.02.2025 - 08:31

Apple'ın bazı ülkeler için attığı adımlar dikkat çekiyor. Endonezya'da ise iPhone 16'nın satışıyla ilgili bir anlaşmazlık vardı. Bu anlaşmazlık 1 milyar dolarlık yatırımla çözülüyor.

Endonezya hükümeti daha önce Apple'ın yaptığı 100 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün az kaldığı için iPhone 16 ailesinin satışını yasaklama kararı almıştı.

APPLE ENDONEZYA'DA VARLIĞINI ARTIRIYOR

Apple da bu sorunu çözmek adına adım attı. Apple, ilk etapta yatırım miktarını artırdı, ancak hükümet daha fazla talep edince Apple AirTag üretimini Endonezya'ya taşıdı. Bunun yanında aynı zamanda iPhone bileşenlerinin ülkede üretilmesi yönünde de taleplerle karşılaştı.

Yapılan anlaşma ile Apple, Endonezya’daki üretim ve araştırma geliştirme yatırımlarını artırarak hükümetin taleplerini karşılayacak.