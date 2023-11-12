287 bin metrekarelik yeni satış

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’deki ilanına göre çeşitli yerlerdeki taşınmazlar satılacak.

Satılacak yerler Afyonkarahisar, Bursa Karacabey, Erzurum Palandöken, Tunceli Ovacık, Gaziantep Şehitkamil, Sakarya Arifiye, İzmir Konak, Yalova, Aydın Kuşadası ile İstanbul Kartal’da bulunuyor. En büyüğü 53 bin 998 metrekare ile Afyonkarahisar’da. En küçüğü ise 6 bin 839 metrekare ile Gaziantep Şehitkamil’de bulunuyor. Bu taşınmazların toplam yüzölçümü ise 287 bin 371 metrekare.

Geçici teminat bedelleri 750 bin liradan başlıyor. 25 milyon liraya kadar çıkıyor. İhalelerde son teklifler 28-29 Kasım’da alınacak. Sadece İstanbul’daki taşınmazın satışında son teklif tarihi 7 Aralık olarak belirlendi.

Vadeli ödemelerde ihale bedelinin en az yüzde 40’ı peşin, kalanı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek.