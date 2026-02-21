3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026
ANKA
Bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararı ile TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izinleri iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Şubat 2026 tarihli kararına dayanarak üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. Kararlar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, TCMB üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. 

İptal edilen kuruluşlar arasında TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yer alıyor.

