3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Şubat 2026 tarihli kararına dayanarak üç ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. Kararlar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle, TCMB üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

İptal edilen kuruluşlar arasında TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yer alıyor.