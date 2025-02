3 fabrikada 2 bin işçi grevde: ‘Madem üretim yok, neden işçiyi pazar günü zorla çalıştırıyorsun?’

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:42

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:43

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi’nde sahiplerinden birinin AKP’li Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan olduğu belirtilen üç büyük fabrikada çalışan yaklaşık 2 bin işçi, maaşlarını yetersiz olduğu gerekçesiyle greve başladı.

Grevdeki işçiler, mevcut maaşlarının yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını belirterek, taleplerinin karşılanmasını istiyor.

“BEN DEVLETTEN BÜYÜK MÜYÜM Kİ SİZE DAHA FAZLA ZAM YAPAYIM’ DİYOR”

İsmini vermek istemeyen fabrika işçisi, "Biz greve başlamamıza rağmen dün fabrika sahibi Mehmet Çelikaslan geldi, taleplerimizi kendisine söyledik. Taleplerimizi söylediğimizde bizlere ‘Sizi işten çıkarırım, sizi bir işte çalıştırmam’ dedi. Özellikle de beni hedef gösterdi, seni çalıştırtmam diyerek. Bize diyor ki 'devlet yüzde 30 zam yaptı, ben devletten büyük müyüm ki size daha fazla zam yapayım'. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki 'işverenin önünü mü kesmişiz, istediği maaşı verebilir'. Patron diyor ki, 'Üretim yok, mal çıkartamıyorum'. Dört saatte çıkabilecek bir malı o zaman nasıl iki saatte çıkartabiliyorsun? Madem üretim yok neden işçiyi pazar günü zorla çalıştırıyorsun?" diye konuştu.

“YÜZDE 30 SEFALET ZAMMINI KABUL ETMİYORUZ”

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de Gaziantep’te şubat ayının başından beri Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 2 bin işçinin greve çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Asgari ücret açıklandığından beri biz BİRTEK-SEN olarak Gaziantep’teki greve giden işçiler için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yüzde 30 sefalet zammını kabul etmiyoruz. Bu sefalet zammına karşı sendika olarak iki aydır işçi kurultayı yaptık. Kahve toplantıları, yüzlerce işçiyle anket yaptık. Ve pek çok fabrikada komiteler oluşturarak, bu sefalet zammına karşı işçilerin insanca geçinebileceği bir ücret talebi için bir mücadele başlattık. Şubat ayında fabrikalar asgari ücrete belirlenen yüzde 30 zammı açıkladı ve pek çok fabrikada işçiler bu zammı kabul etmedi.

“İŞÇİLERE ÖNERDİKLERİ MAAŞ 25 BİN 400 LİRA”

8 fabrikada başlayan bu direnişler şu anda 3 fabrikada devam ediyor. Şireci Tekstil'de, şu an önünde olduğumuz Çelikaslan'da ve Yalçın Kardeşler'de toplam 2 bin işçinin direnişi devam ediyor. Yalçın Kardeşler'de direnişin 4. günü, Şireci'de 3. günü ve Çelikaslan'da da 2. gününde direniş. Bütün bu fabrikalarda patronların hepsi söz birliği yapmışçasına işçilere aynı yanıtları veriyorlar, ‘Biz bu zammı veremeyiz, bu zammı verirsek fabrikayı kapatmak zorunda kalırız, zarar ediyoruz’ diyorlar. İşçiler burada 19 bin 600 lira ücret alıyorlar ve yüzde 30 zamla işçilere önerdikleri ücret 25 bin 400 lira. Bu ücretle bu işçilerin çoğu söylüyor, en düşük kira 10-15 bin lira.

“FABRİKAYI KAPATIRIZ’ DİYORLAR”

Bu ücretle işçi kirasını mı ödeyecek, faturasını mı ödeyecek, çocukların ihtiyacını mı karşılayacak? Ama bize söyledikleri, ‘Biz bundan fazlasını veremeyiz, bundan fazlasını verirsek zarar ederiz, kapatırız.’ Onlar belki karından zarar eder ama işçiler bu ücretle aç kalıyorlar. Bu ikisi aynı şey değil. Şimdi de bizim fabrikaları kapatmakla tehdit ediyorlar. Ama zarar ediyoruz diyen fabrika patronu pazar günü bile işleri zorla çalıştırıyor. O yüzden her zam döneminde, işçiler her hak istediğinde, her açlık ve sefalet ücretine karşı geçinebilecek bir ücret istediğinde duydukları cevap, ‘Biz fabrikayı kapatırız’ oluyor. Ama her bunu dedikten sonra bir yıl sonra bir fabrika daha kuruyorlar.

“MALİYETLER ARTTI AMA SORUMLUSU İŞÇİLER DEĞİL”

Şimdi buradan söylüyoruz, evet tekstilde bir kriz var, bir daralma var, maliyetler arttı ama bunun sorumlusu işçiler değil. Tekstilde iki yıl öncesine kadar Başpınar patronları tarihin en büyük kar rekorlarını kırdılar. En büyük ihracat rekorlarını kırdılar. Büyüme rekorları kırdılar ve bunların hepsi işçilerin sırtından oldu. Ama bunları yaparken, bu karları elde ederken kimse işlere biz daha çok kar ettik bu yıl diye daha fazla ücret vermedi. Ama şimdi biraz karları düşünce bunun faturasını işçilere yüklemek istiyorlar. İşçiler bunu kabul etmiyor, insanca geçinebilecek bir ücret istiyor ve talepleri kabul edilene kadar da direnmekte kararlılar."

Fabrika önlerinde grev çadırları kuran işçiler, taleplerine olumlu yanıt alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı fabrikaların önünde işçiler ateş yakarak ısınmaya çalışırken, fabrika yöneticilerinin, işçilerin zam taleplerini kabul etmeyeceklerini bildirdiği öğrenildi.