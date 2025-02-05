Kaynak Tekniği işçileri 6 gündür grevde: 'Emeğimizin karşılığını istiyoruz'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:00

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Kaynak Tekniği’nde (Lincoln Electric) toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan grev altıncı gününde. Kaynak Tekniği işçileri, “Çalıştık ürettik, emeğimizin karşılığını istiyoruz” diyor.

'BİZ ÇALIŞTIK BİZ ÜRETTİK'

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Amerikan sermayeli Kaynak Tekniği’nde (Lincoln Electric) Birleşik Metal-İş’te örgütlenen işçiler, bir buçuk yıllık mücadeleleri sonucunda toplu sözleşme haklarını elde etti. 16 Eylül 2024’te başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret ve sosyal haklar maddelerinde anlaşma sağlanmadı. Ara buluculuk sürecinden de sonuç çıkmaması üzerine işçiler 31 Ocak’ta greve başladı. Grevlerinin ilk günkü coşkuyla devam ettiğini belirten işçiler, “Biz çalıştık, biz ürettik... Döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz, alacağız” dedi.