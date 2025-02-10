Chinatool Otomotiv’de grev başladı: İşçiler zam bekliyor!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:09

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:09

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, otomotiv parçaları üreten, 130’u kadın 183 işçinin çalıştığı Chinatool Otomotiv’de yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde, patron ücretlere önce yüzde 20 zam dayattı. İşçiler ve Birleşik Metal-İş ise bu oranı kabul etmeyerek grev kararı aldı. Patronun teklifini sadece 5 puan artırırken, yüzde 25 zam dayatmasını da kabul etmeyen işçiler bugün greve çıktı.

Üretimi durduran işçiler saat 11.00’de fabrikanın önünde bir araya gelerek, grev pankartını astı.