32 dernek harekete geçti: Zamlar geri çekilsin!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:00

Artan hayat pahalılığı ve zamlar nedeniyle alım gücü eriyen yurttaşın sesini duyurmak için 32 tüketici örgütü harekete geçti. Tüketiciler Konfederasyonu’nun çağrısı ile dün alanlara çıkarak iktidarı uyaran sivil toplum örgütleri, ÖTV ve KDV’deki artışların geri alınmasını, zamların geri çekilmesini ve dövize endeksli anlaşmalarla yapılan köprü ve otoyollara ödenen döviz farklarının tüketiciler için kullanılmasını talep etti. Tüketici dernekleri zamlar nedeniyle halkın sağlıklı gıdaya erişiminin zorlaştığını da açıkladı.

İstanbul Bağcılar’da bir araya gelerek ortak açıklama yapan derneklerin artık salonlardan değil alanlardan sesini duyurmak istediğini belirten Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal şöyle konuştu: “Zamlar hayatı yaşanmaz hale getirince biz de diğer sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek yurttaşın taleplerini daha gür bir sesle duyuralım istedik.”

‘HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA’

Dernekler ortak açıklamalarında mevcut vergi zamlarının anayasaya aykırı olduğunu hatırlatarak geri alınmasını talep etti. Servet vergisi hatırlatması yapan Koçal, tüketicinin alım gücündeki düşüşü ise şu örneklerle özetledi:

Döviz endeksli girdiler, vergiler, akaryakıt zamları raflara daha yüksek oranda yansımış, tüketiciler güvenilir, besin değeri yüksek, ekonomik gıdaya ulaşamaz olmuştur.





Birçok zincir marketlerde dahi taklit ve tağşiş ürünler satılmaya başlamış, merdiven altı gıda üretimleri artmış, halk sağlığı tehdit altına girmiştir. Alım gücü düşen yoksul halk sağlıksız, denetlenemeyen, son tüketim tarihleri geçmiş ürünlere yönelmiştir.

‘GEÇİŞ GARANTİSİNDEN VAZGEÇİN’

Taleplerin yanı sıra önerilerini de dile getiren Koçal, dövize endeksli anlaşmalarla yapılan köprü ve otoyollara ödenen döviz farklarının tüketiciler için kullanılmasını talep etti. Koçal sözlerini şöyle sonlandırdı:

Yoksul halk işsizlik, açlıkla, artan yoksullukla mücadele ederken, nüfusun yüzde 1’ini oluşturan ama ulusal servetin yüzde 55’ine yakınını elinde tutan dolar milyarderleri büyüyor, ballı börek ihale şirketleri karına kar katıyor. Vergi borçları siliniyor.





Döviz endeksli anlaşmalar ile yapılan köprüler, otoyollar, tünellere verilen geçiş garantileri döviz kuru yükseldikçe ödediğimiz borç yükselmektedir. Acilen bu anlaşmalar yapıldığı tarihteki kurdan TL’ye çevrilmelidir. Buraya ödenecek döviz kuru farkları tüketicinin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanılmalıdır.

EYLEMLER DEVAM EDECEK

TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, zamlara karşı eylemlerinin devam edeceğini de açıkladı. Diğer şehirlerde de sokağa çıkacaklarını dile getiren Koçal, şunları söyledi:

“Demokratik mücadelemizi diğer kitle ve emek örgütleri ile birleştirerek büyüteceğiz. Yurttaşlar temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayana kadar durmayacağız. Hükümet ve siyaset kanadında da lobi faliyetlermiz hem muhalefet hem de bakanlıklar nezlinde sürecek.”