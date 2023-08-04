TCMB: 'Vergi artışları, TL’deki düşüş ve ücret zamları enflasyonda etkili'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:40

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda, tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 9,49 oranındaki yükselişle tarihsel temmuz ayı eğilimine kıyasla yüksek bir artış kaydettiği, yıllık enflasyon 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılarak, "Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştı" ifadesi yer aldı.

AKARYAKIT KALEMİNDE DE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedildiği saptaması yer aldı.

Rapora göre, enerji grubu fiyatlarındaki artışı vergi ayarlamalarının yanı sıra döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürükledi.

Temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmaya devam etti.

HIZMET GRUBUNDAKİ ARTIŞ BELIRGIN ÖLÇÜDE GÜÇLENDİ

Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış alt gruplar geneline yayılarak önceki aya kıyasla belirgin ölçüde güçlendi.

Gıda fiyatları, mevsimsel ortalamasının aksine yükseliş kaydeden taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla önemli ölçüde yükseldi. Üretici fiyatları bir önceki ayın ardından bu dönemde de yüksek bir aylık artış kaydetti.