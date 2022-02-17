'3600' ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon ilk kez toplandı
Memur-Sen, düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini duyururken KESK, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş “adetsizliğe” ve “kapalı kapılara” dikkat çekti.
AKP iktidarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağızından 2018’de sözünü verdiği, ancak aradan geçen dört yılda yaşama geçirmediği “3600 ek gösterge” düzenlemesiyle ilgili ilk komisyon toplantısı dün yapıldı. Toplusözleşmeye konulan hüküm nedeniyle toplantıya sadece Memur-Sen çağrılırken, bu toplantıdan kamu çalışanları istatistiklerinin ele alınması dışında somut bir adım çıkmadı.
Bu toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 konusunda çalışanların beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını belirtirken, bunun tüm kamu çalışanlarını mı yoksa sadece bazı meslek gruplarını mı kapsayacağı konusunda yorum yapmadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yıl ortasına kadar tamamlanıp bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan çalışmanın başlangıcını yaptıklarını söyledi. İkinci toplantı 16 Mart’ta.
Toplantıya çağrılmayan memur örgütlerinden KESK, açıklamasında şu vurguyu yaptı:
6 MİLYONUN SORUNU
“Bu talep, 6 milyon kamu emekçisi ve emeklinindir. Dolayısıyla çözüm, toplusözleşme masalarına yansıyan tutumu ve altına imza attığı mutabakatlar başta olmak üzere emekçilerin temel taleplerini savunmaktan uzak olduğunu defalarca ispatlayanlar ile iktidar arasında kapalı kapılar ardında yapılacak görüşmelere bırakılamaz.” Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de ek gösterge sorununun yalnızca belli unvanlarla sınırlı olmadığını, bütün kamu görevlilerini doğrudan ilgilendirdiğini, ayrım yapılmaksızın tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Kahveci, “Aksi halde yapılacak her uygulama yeni adaletsizlikler yaratacak” dedi.
Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık ise Öğretmenlik Meslek Yasası’nda olduğu gibi bu tür çalışmaların Memur-Sen’le yürütüldüğüne işaret ederek şu hatırlatmayı yaptı: “Sözleşme de Memur-Sen’le imzalandı ama altı ay geçmeden yüzde 5’in yeterli olmadığı görüldü. Yüzde 30 vermek zorunda kaldılar. Bugün enflasyon yüzde 80’lere vardı. Eğer hakkaniyetli bir çalışma yapılacaksa tüm konfederasyonlar dahil edilmeli.”
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