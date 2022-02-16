Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak kararlılıktayız" dedi.
Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün gerçekleştirilen toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin'in satır başları şöyle:
"3600 ek gösterge adalet duygusunu sağlamlaştıracak.
Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden salgın kriziyle karşı karşıyayız. Bunun toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları da var. Tüm sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Türkiye'ye bunun yansımaları olmuştur. Enflasyona yol açması, ekonomik sorunlara sebep olmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Biz bu problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak önemli adımlar atıyoruz.
Toplu sözleşmeler önemli adımlar. Enflasyonist ortam aşınmalara yol açtı. Enflasyon farkını vermekle kalmadık, ona sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimize 1500 lira olan asgari maaşı 2500 liraya çıkararak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirecek tedbirler almaya devam ediyoruz. Temmuzda benzeri durumda karşı karşıya kaldığımızda düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün gereğini yapacağız.
Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile, adil bir düzenleme yapacak kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içinde çözeceğimiz söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek, kamu kuruluşlarını imkanları değerlendirilecek. Nihai olarak komisyon birkaç toplantı içinde, ne kadar sürer şu an tahmin etmek mümkün değil, çalışmaları bekleyeceğiz"
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