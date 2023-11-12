3.8 milyon kişi batık durumda
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın haftalık ekonomi raporuna göre Eylül 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 20.8 artışla 118 bin 857 kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise yüzde 15.5 düşüşle 90 bin 13 kişi.
Ayrıca ilk 9 ayda bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 22.4 düşüşle 635 bin 837, kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 12.7 düşüşle 616 bin 908 kişi oldu.
Öte yandan Eylül 2023 sonu itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş olanlardan borcu devam edenlerin sayısı da 3 milyon 818 bin 605 kişi oldu.
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