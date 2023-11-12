3.8 milyon kişi batık durumda

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

Ayrıca ilk 9 ayda bireysel kredisini ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 22.4 düşüşle 635 bin 837, kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 12.7 düşüşle 616 bin 908 kişi oldu.

Öte yandan Eylül 2023 sonu itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş olanlardan borcu devam edenlerin sayısı da 3 milyon 818 bin 605 kişi oldu.