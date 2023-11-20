40 bin işsiz geliyor: Bankaların binlerce çalışanını işten çıkaracağı ön görülüyor!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

Türkiye genelinde 2015’te 11 bin 193 olan banka şube sayısı bu yılın ilk 9 ayında 1.579 azalışla 9 bin 614’e geriledi. Çalışan sayısı da aynı dönemde düşüş gösterdi. 2015 sonunda 201 bin 205 olan çalışan sayısı da bu yılın eylül döneminde 11 bin 929 azalışla 189 bin 276’ya geriledi. Uzmanlara göre gelecek 5 yılda bu alanda 40 bin kişi daha işini kaybedebilir. Eylül 2023 ayı itibarıyla 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 222 oldu 100 bin kişiye düşen şube sayısı ise 11.3’e geriledi.

2015’te 902 olan Akbank’ın şube sayısı Eylül 2023 itibarıyla 713’e, Garanti Bankası’nın 980 olan şube sayısı 825’e, 1000 olan Yapı Kredi Bankası’nın şube sayısı 796’ya, 1377 adet olan İş Bankası’nın şube sayısı 1102’ye, 284 olan HSCB’nin şube sayısı ise 67’ye düştü.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu’ya göre dijitalleşme ile birlikte banka şube sayıları ve istihdam gerileyecek.

‘ÇALIŞAN SAYISI DÜŞECEK’

Babuşcu, “Dijital hizmetlerin devreye girmesiyle bu alanda rekabet daha da sertleşecek, maliyet yönetimi daha fazla önem kazanacak. Gelecek 5 yılda daha az çalışan daha az şube görebiliriz. Çalışan sayısı 150 bine kadar gerileyebilir. Var olan şubelerin de 1000 tanesi daha kapanabilir” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) göre şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi, şube ve çalışan sayısını etkiliyor.

YÜZDE 50.7’Sİ KADIN

TBB verilerine göre Türkiye’de 58 banka faaliyet gösteriyor. Bunların 35 tanesi mevduat, 17 tanesi kalkınma ve yatırım, 6 tanesi de katılım bankalarından oluşuyor. Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50.7, erkek çalışan oranı ise yüzde 49.3, çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim mezunu. Sektörde çalışanların yüzde 42’si 36-45 yaş aralığında, yüzde 39’u 26-35 yaş aralığında.

2015’te şube sayılarının 11 bin 151 tanesine mevduat bankaları sahipken, 2023 Eylül’de bu sayı 9 bin 544’e geriledi. Çalışan sayısı da aynı dönemde 195 bin 839’den 183 bin 149’a geriledi. Kamu sermayeli bankalarda ise çalışan sayısı aynı dönemde 58 bin 211’den 65 bin 347’ye yükseldi, şube sayısı ise 3 bin 681’den 3 bin 777’ye çıktı.

Yabancı sermayeli bankalarda ise çalışan sayısı 2015’te 62 bin 647 iken bu yılın eylül döneminde 52 bin 871’e düştü. Şube sayıları ise 3 bin 170’ten 2 bin 301’e geriledi.