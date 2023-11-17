Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri yüzde 46'ya dayandı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:30

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 10 Kasım haftasında 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 45,9 olarak kaydedildi.

TCMB'nin verilerine göre faizler artarken toplam mevduatların da arttığı izlendi.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 10 Kasım ile biten haftada 102 milyar 309 milyon 105 bin lira artarak 14 trilyon 361 milyar 458 milyon 837 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,4 artışla 8 trilyon 131 milyar 388 milyon 890 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 yükselerek 5 trilyon 627 milyar 272 milyon 183 bin lira oldu.