5 aylık enflasyon farkı belli oldu: Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:20

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 artış gösterdi.

Böylece emekli ve memur maaşı zammında 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında da yer alacak.

Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.

Nihai rakamlar aralık enflasyonunun 2024 Ocak başında açıklanmasıyla kesinleşecek.

TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü aralık ayı enflasyon verisini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Bundan sonra refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için nihai rakamlar belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 33,66 OLDU

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre temmuzda enflasyon yüzde 9,62, ağuıstosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oldu.

Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

TEK TABLODA TÜM HESAPLAMALAR

Sabah'dan Mete Dirice'nin haberine göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66

Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66

5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024 yıl başında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklar için de düzenleme yapılacak.

Emekli maaşı 2023 yıl başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi.

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacak.

Bu rakamın altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.