5 liraya yükselen ekmek fiyatında yeni zam bekleniyor
5 liraya yükselen ekmek fiyatı maliyetleri karşılayamadı. Fırıncılar ekmeğin 5 TL’de uzun süre kalamayacağını ifade ediyor.
İstanbul'da gelen son zamla 5 TL'ye satılmaya başlanan ekmeğe yeni zam yolda. Fırıncılar maliyet artışları nedeniyle ekmeğin 5 TL'de uzun süre kalamayacağını ifade ediyor.
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre; un, maya ve elektrik başta olmak üzere maliyet artışlarının üreticileri zorladığını söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, bunların yanı sıra İstanbul'daki kaçak fırınlar nedeniyle de fiyatların yüksek seyrettiğini belirtti.
"7-8 LİRA OLUR"
Bu sıkıntıyı uzun süreden bu yana dile getirdiğini, şimdi oda ve federasyon başkanlarının da aynı noktaya geldiğini anlatan Kolivar, basit önlemlerle vatandaşın ucuz ve kaliteli ekmek yemesinin mümkün olduğunu vurguladı. Kolivar, “Kaçak fırınlar kalkmazsa İstanbul'da ekmek fiyatları düzelmez. 7-8 lira olur. İstanbul'da fırınların Ankara'daki gibi tamamen ruhsatlı olması lazım. O zaman fiyatlar geriler. Yoksa 7 lirayla da durmaz. Birer lira da artmayacak bu gidişle. 7-8 liradan 10 liraya çıkacak” dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) unun çuvalını 350 TL'ye sattığını söyleyen Cihan Kolivar, bu unla ekmek yapılamadığını, ekmeklik un çuval fiyatının piyasada 450-580 TL arasında satıldığını belirtti. Kolivar, undaki fiyat artışının artık 50'şer TL şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.
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