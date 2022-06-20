Halk Ekmek’e zam gelecek mi? İBB’den açıklama

20 Haziran 2022 Pazartesi, 22:17

İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 gramlık halk ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceğini duyurdu.

İstanbul’da, 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 liradan satılmaya başlanacak. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise 250 gram halk ekmeğin satışının 2 liradan devam edeceğini bildirdi.

Özgen Nama, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, "Biz, 250 gr ekmeği 2 TL’den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.