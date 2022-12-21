5 zincir markete yeni idari para cezası verilmedi
Rekabet Kurulu, üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 markanın zincir marketlerdeki fiyatlama davranışlarını inceledi. 13 markaya 878 milyon lira ceza kesildi. Bu arada 5 zincir markete yeni bir idari para cezası verilmedi.
Rekabet Kurumu'nun yürttüğü içerisinde büyük gıda markalarının ve zincir marketlerin olduğu rekabet soruşturması sonuçlandı. Perakende ve hızlı tüketim sektöründe çok sayıda tedarikçi ve son tüketiciye satış yapan mağazalara yönelik yürütülen soruşturma nihayetinde zincir marketlere yeni bir ceza kesilmedi.
Daha önce soruşturma geçiren ve benzer bir ihlal nedeniyle ceza verilen BİM Birleşik Mağazalar AŞ,, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ, Migros Ticaret AŞ, Şok Marketler Ticaret AŞ ve Yeni Mağazacılık AŞ (A101), bu soruşturma kapsamında da ihlali görülmekle birlikte, aynı kuruluş iki kez cezalandırılamaz ilkesi nedeniyle yeni bir ceza verilmedi. Kent Gıda’ya ilişkin ise yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle ceza verilmedi.
BU KEZ TEDARİKÇİLERE CEZA YAĞDI
Diğer taraftan küresel büyük şirketlerin de aralarında bulunduğu hızlı tüketim malları tedarikçilerine toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Kurulun karar ve cezalarına karşı yargı yolu açık bulunuyor.
Rekabet Kurulu tarafından açıklanan cezalar şöyle:
• Coca-Cola: 272.159.349,36 TL
• Eti: 173.263.933,89 TL
• Pasifik Tüketim: 106.002.255,94 TL
• Pepsi: 92.506.885,85 TL
• Frito Lay: 87.954.615,82 TL
• Düzey Tüketim: 48.190.012,34 TL
• Red Bull: 25.711.530,05 TL
• Unmaş: 24.223.008,88 TL
• Şölen: 15.680.173,63 TL
• Haribo: 10.204.678,30 TL
• Kent Gıda: 8.775.984,66 TL
• Glaxosmithkline: 8.424.667,29 TL
• Doğanay: 5.553.551,61 TL.
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Sedat Peker'den video yanıtı
- Gizli tarikatlar raporunda karar çıktı
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- ‘Oyuna girerim’in perde arkası
- Eğitime kar engeli, bu ilçelerde okullar tatil