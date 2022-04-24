500 liralık banknot ve 5 liralık madeni para mı geliyor?
Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.
Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla birlikte her geçen gün etkisini daha da sert hissettiren ekonomik kriz, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor.
Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. Bu banknot ve madeni paralara yenilerinin ekleneceği iddia edildi.
İddianın sahibi Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu...
Babuşcu, bu iddiayı Twitter'daki hesabında dile getirdi.
Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını öne süren Babuşcu, "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadelerini kullandı.
Babuşcu'nun bu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.
500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı....— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) April 24, 2022
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