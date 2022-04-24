İstanbul'da konut talebi ve fiyatlar arttı

24 Nisan 2022 Pazar, 10:24

TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 artarak 134 bin 170 olurken, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17.9 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ile Ankara ve 8 bin 51 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satışlarındaki artışları fiyatlar da izledi.

Habertürk'ün haberine göre, TCMB tarafından yayımlanan verilere göre konut fiyat endeksi şubat ayında yıllık yüzde 96,4 oranında artarak tarihi bir artış kaydetti. Türkiye genelinde birim konut fiyatları yıllık yüzde 113,2 artışla metrekare başına 8 bin 640 TL seviyelerine ulaşırken, İstanbul'da şubatta metrekare birim fiyatı 13 bin 836 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96.4, reel olarak ise yüzde 26,9 oranında arttı. İstanbul'da artış yüzde 106.3, İzmir'de yüzde 90.1, Ankara'da ise yüzde 97.1 oldu.

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATI 13 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Türkiye genelinde Birim Konut Fiyatları yıllık yüzde 113,2 artışla metrekare başına 8 bin 640 TL seviyelerine ulaştı. Üç büyükşehir için birim fiyat ortalamalarına bakıldığında ise, İstanbul 13 bin 836 TL/metrekare ile ilk sırada yer alırken, İstanbul’u 10 bin 61 TL/metrekare ile İzmir, 6 bin 225 TL/metrekare ile Ankara takip etti.

BETAM: SATILIK KONUT FİYATLARI GEÇEN YILIN AYNI AYINA KIYASLA YÜZDE 134,3 ARTTI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan nisan ayı raporuna göre, satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında artmaya devam etse de bir miktar ivme kaybetti. Mart ayından itibaren satış fiyatlarındaki artış oranı hızlandı. Şubat ayında 10,2 puan yükselen fiyat artış oranı Mart ayında 15 puan yükseldi. Bu yükselişle satılık konut fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 134,3 artarak raporda incelenen dönemdeki yeni en yüksek seviyesine ulaştı.

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçen aya göre İstanbul'da 21.4 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 159.3 oldu. Son aylarda İstanbul’da satılık konut fiyatlarında Ankara ve İzmir’e kıyasla daha yüksek artışların gerçekleştiği ve İstanbul piyasasının belirgin bir ayrışma sürecine girdiği dikkat çekti.

BİR KISIR DÖNGÜ İÇİNE GİRİLDİ

Konut fiyatlarındaki artışın temel nedenlerini anlatan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yeteri kadar arzın olmadığını, arsa maliyetlerinin yüksekliği ve ana ham maddede artışların fiyatları bu seviyelere getirdiğini söyledi. Durbakayım, rekor fiyat artışlarının kiraları da etkilediği ve bir kısır döngü içine girildiğini belirtti.

2020 Ocak - 2022 Nisan ayları arasında 30 aylık bir dilimde konut fiyatlarında yüzde 250 bir artışın söz konusu olduğunu söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "2020 Ocak ayı ile Nisan 2022 ortalamasını aldığımızda ana demir, çimento gibi malzemelerinde fiyat artışı yüzde 450 - 500 arasında. Son 8 ayda demir yüzde 400 arttı, hazır beton yüzde 478, çimentoda yüzde 516 artış yaşandı. Ortalama yüzde 450-500 gibi bir artış yaşandı. Oysaki 30 aylık bir dilimde konut fiyatlarında yüzde 250 gibi bir artış söz konusu. Konut fiyatlarındaki artış malzeme fiyatlarındaki artışı yakalamış değil. Bunun nedeni inşaat setörünün sürekliliğini sağlamak için önce karlardan fedakarlık edildi, sonra daha evvel ucuz yapılmış imalatlar hesaba katıldı. İleriyi satın almak suretiyle, piyasayı kaybetmemek adına halen çoğu proje kafa kafaya, hatta bir miktar zararına gidiyor. Yani sattığını parayla yerine koyması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Satılabilir alan metrekare fiyatı ortalama 12 bin lira olduğunu söyleyen Durbakayım, "Yüzde 50 ile kat karşılığı yapıldığını varsayarsak ki yüzde 50'yi geçti bu oran 12 bin liralık satılabilir alan maliyetiniz 24 bin lira. Yani metrekare maliyeti 24 bin liraya çıkmış oluyor" dedi.