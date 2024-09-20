500 milyon nüfuslu pazara girmek için Beko’nun yeni fabrikası Kahire’de

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Son dönemde tekstil başta olmak üzere birçok firmanın yatırımını yönlendirdiği Mısır, Koç Holding’in de radarına girdi. Beko, yeni fabrikasını Mısır’ın başkenti Kahire’de hayata geçirdi. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu Mısır tercihlerini şöyle açıkladı:

“Mısır’da evet birtakım avantajlar var ama dünyanın en iyi teşviki denemez. Biz buraya 500 milyon kişilik Afrika pazarına yakınlığı sebebiyle geldik. Başta kendi tedarikçilerimiz olmak üzere birçok yeni sektörün de gelmesine öncülük edeceğimizi düşünüyoruz. Her gelişmekte olan ülkedeki sorunlar burada da var tabii özellikle ülkedeki döviz krizi ithalatı zora sokuyor.”

GÜMRÜK VERGİSİ ÇEKİYOR

Beko Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu da teşvikler konusuna değinerek “Teşvikten ziyade yakın pazarlara olan gümrük vergisi muafiyetleri önemli. Örneğin Türkiye’den Cezayir’e ürün gönderince yüzde 30 vergi verirken buradan gönderince hiç vermiyoruz” dedi. Hammaddelerin yüzde 70’inin Türkiye’den geldiğini söyleyen Beko Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ise kapasite büyüdükçe Türkiye’deki tedarikçilerin de Mısır pazarına gireceğini ve bu oranın yüzde 50-40 seviyesine gerileyebileceğini söyledi. Mısır iç pazarını değerlendiren Beko Mısır Genel Müdürü Ümit Günel de şöyle konuştu:

“Burada alım gücü düşük ama çok kalabalık bir orta sınıf var. Biz kendimizi üst segment bir marka olarak konumlandırdık çünkü ülke gelişime açık ve bu orta sınıfın alım gücü her geçen gün artıyor.”

110 MİLYON DOLARLA 1.5 MİLYONLUK ÜRETİM

Mısır’daki Ramazan Sanayi Bölgesi’nde açılan ve 110 milyon dolar maliyetiyle inşaatı iki yıl süren fabrikada yıllık 1.5 milyon ürün üretileceği belirtildi. Üretimin yüzde 60’ının Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’ya yapılacağı fabrikada 2 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Fabrikanın yanı sıra 31’inci Ar-Ge ve tasarım merkezi de açıldı. Mısır pazarındaki en güçlü 3’üncü marka olduklarını belirten Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, bu yatırım ile 5 yıl içinde 1’inci olmayı hedeflediklerini de söyledi.