Hesaplarınızı kontrol edin! Ödemeler bugün başlıyor...

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:01

Güncelleme: 11.11.2023 - 11:02

Emekliler tarafından merakla beklenen 5000 TL emekli ikramiyesi için ödemeler başlıyor. Emeklilere 5000 TL ikramiyenin verileceği tarihle ilgili sorgulamalar devam ediyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yanı sıra bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemeleri başlıyor.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu.

Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ödemeler bugünden itibaren yapılacak.

HANGİ EMEKLİ,5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyesi hakkında merak edilen ayrıntılar geçen günlerde Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Milyonlarca emekli yurttaştan sadece bir bölümünün yararlanamayacağı ikramiye dul ve yetim aylığı alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan 5 bin liralık emekli ikramiyesiyle ilgili son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan “Biz düzenlemeyi tamamladık. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek” dedi.huriyet'in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtmişti.

5000TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine Toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceğini açıklamıştı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurmuştu:

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan yurttaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.