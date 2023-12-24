512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 512 firma için izin belgesi düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:34
512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kasımda 512 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 21 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 17, resen de 4 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.


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