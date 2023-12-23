Resmi Gazete'de yayımladı... Reeskont faiz oranları yükseltildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43.25’e çıkarıldı.
Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti açıklandı.
Tebliğe göre;
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.
1 Aralık tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 40,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 41,75 olarak uygulanıyordu.
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