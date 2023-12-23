Resmi Gazete'de yayımladı... Reeskont faiz oranları yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43.25’e çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:21
Resmi Gazete'de yayımladı... Reeskont faiz oranları yükseltildi
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Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti açıklandı.

Tebliğe göre;

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

1 Aralık tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 40,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 41,75 olarak uygulanıyordu.


TCMB iskonto faiz oranı Reskonto

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